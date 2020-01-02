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У Дніпропетровській області сталося ДТП, є жертва

Новини » Надзвичайні події     02.01.2020 - 08:14
У Дніпропетровській області сталося ДТП, є жертва
Фото з місця аварії (dsns.gov.ua)

Водій врізався у відбійник

У Юрівському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, після дзвінка в Службу порятунку рятувальники прибули на місце аварії.

"Встановлено, що водій легкового автомобіля ЗАЗ 1102" Таврія ", ймовірно, не впоравшись з керуванням, в'їхав в дорожній відбійник. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Підрозділом ДСНС за допомогою спецобладнання тіло загиблого було деблоковано і вилучено з конструкцій пошкодженої машини." , - йдеться в повідомленні.

Поліція зараз проводить слідчі дії по встановленню обставин аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному в ніч на 30 грудня сталося зіткнення автомобіля Renault Rapidі з мікроавтобусом Volkswagen Crafter, а потім - із Mercedes Vito, що рухався за ним. В результаті ДТП загинула 10-річна дитина. Ще одна людина постраждала.

Крім того, у Запорізькій області сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем. Внаслідок автопригоди загинули дві людини та ще двоє отримали поранення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

У Чернівецькій області в ДТП постраждала дитина У Запорізькій області зіткнулися вантажівка та легкове авто, є жертви
Новини України ДТПДнепропетровская область
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