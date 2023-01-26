Над Киевом ночью сбили 15 дронов, сегодня атака может повториться, - КГВА
Украинские силы ПВО ночью над Киевом сбили 15 иранских дронов-камикадзе, сегодня массированная атака может повториться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.
"Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Войска РФ атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу", - заявил начальник КГВА.
По его словам, в течение сегодняшнего дня высока вероятность последующих воздушных атак врага.
"Поэтому – не теряем бдительность. При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Украинским силам ПВО удалось сбить все цели противника.
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