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Над Киевом ночью сбили 15 дронов, сегодня атака может повториться, - КГВА

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Четверг 26 января 2023 07:48
Над Киевом ночью сбили 15 дронов, сегодня атака может повториться, - КГВА Фото: над Киевом ночью сбили 15 дронов, сегодня атака может повториться (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы ПВО ночью над Киевом сбили 15 иранских дронов-камикадзе, сегодня массированная атака может повториться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Войска РФ атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу", - заявил начальник КГВА.

По его словам, в течение сегодняшнего дня высока вероятность последующих воздушных атак врага.

"Поэтому – не теряем бдительность. При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Украинским силам ПВО удалось сбить все цели противника.

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