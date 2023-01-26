Над Києвом вночі збили 15 дронів, сьогодні атака може повторитися, - КМВА

Фото: над Києвом вночі збили 15 дронів, сьогодні атака може повторитися (скриншот відео)

Українські сили ППО вночі над Києвом збили 15 іранських дронів-камікадзе, сьогодні масована атака може повторитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Війська РФ атакували столицю декількома десятками баражуючих боєприпасів Shahed. У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. заявив начальник КДВА. За його словами, протягом сьогоднішнього дня висока ймовірність наступних повітряних атак ворога. "Тому – не втрачаємо пильності. При оголошенні повітряної тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе та близьких!", - наголосив він.