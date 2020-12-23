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Під Києвом позашляховик збив насмерть двох людей

Автор: Анастасия Рокитна

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Водій автомобіля збив двох людей на смерть.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що позашляховик збив двох людей на Житомирській трасі. Аварія сталася біля села Березівка.

Як повідомляється, зараз на місці працює патрульна поліція.

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Нагадаємо, раніше у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. Тоді загинули дві людини.

Крім того, напередодні в Запорізькій області сталося ДТП, в результаті якої загинула п'ятирічна дитина і ще чотири людини з травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.

Зазначимо, у Хмельницькій області легковий автомобіль злетів у кювет і перекинувся, в результаті ДТП загинули три людини.

Також повідомлялося, що у Львівській області в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика загинули три людини.

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