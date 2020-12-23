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Под Киевом внедорожник сбил насмерть двух человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водитель автомобиля сбил двух человек насмерть.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что внедорожник сбил двух человек на Житомирской трассе. Авария произошла возле села Березовка.

Как сообщается, сейчас на месте работает патрульная полиция.

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Напомним, ранее в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуатора и грузовика. Тогда погибли два человека.

Кроме того, накануне в Запорожской области произошло ДТП, в результате которой погиб пятилетний ребенок и еще четыре человека с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Отметим, в Хмельницкой области легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся, в результате ДТП погибли три человека.

Также сообщалось, что во Львовской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки погибли три человека.

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