Під Києвом на навчальній базі "Десна" загинув солдат строкової служби

У навчальному центрі "Десна" Київської області помер старший солдат строкової служби Роман Бірук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу навчального центру.

Повідомляється, що 14 жовтня під час перерви солдат впав з поручнів на спину і сьогодні зранку помер від травм.

"Майже опівночі після відбою старший солдат Роман Бірук разом з товаришем по службі порушили розпорядок дня, вирішивши вийти на "перекур" з казарми на вулицю. Вже спустившись на проліт, напарник Романа побачив, як хлопець сів на перила, намагаючись з'їхати вниз. Але, за словами бійця, солдат Бірук втратив рівновагу і впав на нижні сходи", - зазначили в навчальній частині.

Бригада медиків і фельдшерів доставили строковика в місцевий шпиталь, а звідти - в Центральний військовий клінічний госпіталь. Лікарі констатували відкриту черепно-мозкову травму і кому II-III ступеня. Роман Бірук прослужив на строковій службі 11 місяців.

"Відповідальні командири і чергові, які дозволили порушення розпорядку дня, за результатами службового розслідування отримають суворі покарання - до пониження в посаді", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, 16 жовтня в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що один український військовий на Донбасі отримав поранення в результаті підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрію.