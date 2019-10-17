Под Киевом на учебной базе "Десна" погиб солдат-срочник 

В учебном центре "Десна" в Киевской области умер старший солдат срочной службы Роман Бирук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу учебного центра.

Сообщается, что 14 октября во время перерыва солдат упал с перил на спину и сегодня утром скончался от травм.

"Почти в полночь после отбоя старший солдат Роман Бирук вместе с товарищем по службе нарушили распорядок дня, решив выйти на "перекур" из казармы на улицу. Уже спустившись на пролет, напарник Романа увидел, как парень сел на перила, пытаясь съехать вниз. Но, по словам бойца, солдат Бирук потерял равновесие, и упал на нижние ступени", - отметили в учебной части.

Бригада медиков и фельдшеров доставили срочника в местный госпиталь, а оттуда - в Центральный военный клинический госпиталь. Врачи констатировали открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени. Роман Бирук прослужил на срочной службе 11 месяцев.

"Ответственные командиры и дежурные, которые позволили нарушение распорядка дня, по результатам служебного расследования получат суровые наказания - до понижения в должности", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 16 октября в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что один украинский военный на Донбассе получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве.