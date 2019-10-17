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На Донбасі загинув український військовий, одного поранено

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 07:25
На Донбасі загинув український військовий, одного поранено
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 6 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув, ще одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 23 обстріли: сім разів біля Водяного, тричі неподалік Авдіївки, двічі у районі Пісків та біля Лебединського і Мар'їнки, а також біля Пищевика, двічі неподалік Чермалика та Талаківки, у районі Новомихайлівки та поблизу Тарамчука.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів: тричі неподалік Луганського, біля Зайцевого, Золотого, Новозванівки і Катеринівки.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

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