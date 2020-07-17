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В Ужгороді сталася ДТП зі "швидкою", є постраждалі

Ужгород, П'ятниця 17 липня 2020 15:56
В Ужгороді сталася ДТП зі "швидкою", є постраждалі
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху"

Сьогодні, 17 липня, в Ужгороді водій BMW виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з каретою швидкої допомоги, в якій перебувало 4 людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди трьох осіб госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія сталася близько опівночі по вулиці Собранецькій, коли 35-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги FORD Transit, який виїжджав з другорядної дороги на головну.

Фото: ДТП в Ужгороді (zk.npu.gov.ua)

Водія BMW та двох пасажирів "швидкої" доправили до лікарні, наразі їхньому життю нічого не загрожує, загиблих немає. Обставини та причини трагедії поки що встановлюються.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху". Санкція статті передбачає від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Житомирі на провулку Комунальний сталась ДТП, у результаті якої загинув п'ятирічний хлопчик.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що під Києвом на Старообухівській трасі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода з загиблими.

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