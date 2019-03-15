Під Києвом на трасі загорілася вантажівка, рух заблоковано

На відрізку автодороги загорілася вантажівка

В Киевской области на 72 км автодороги Киев – Одесса заблокировано движение в направлении столицы из-за пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу патрульной полиции в Киевской области в Facebook.

Сообщается, что на 72 километре автодороги загорелся грузовик. По предварительным данным пострадавших нет.

"На 72 км автодороги Киев - Одесса блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик. Машина загорелась в движении. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте работает экипаж полиции и две бригады пожарно-спасательной службы. Осуществляется регулирование дорожного движения.

"Уважаемые участники движения, учитывайте ситуацию и выбирайте безопасные пути объезда вышеуказанного участка автодороги", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале на трассе Киев - Чоп из-за ДТП с пострадавшими временно заблокирован проезд.

Неподалеку от Винниковского моста произошла авария между грузовиком и микроавтобусом. Из-за ДТП госпитализировали водителя и пассажира микроавтобуса Iveco.

РБК-Украина писало, что в Харьковской обл. произошла ДТП с микроавтобусом, есть жертвы. В момент столкновения пострадавшие находились возле легковушки и пытались вытолкнуть его из снежного заноса, в результате столкновения пострадали четыре человека, одна женщина от полученных травм скончалась на месте.