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Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно

Фото: над Киевом и областью видели яркую вспышку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

Жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

В местных Telegram-каналах стремительно распространилось видео, как над Киевом и областью ярко вспыхивает неизвестный объект. Отметим, что о вспышке также сообщалось и в Житомирской области.

После этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале намекнул, что не стоит беспокоиться по поводу "НЛО", ведь это была работа ПВО. Однако позже свое сообщение он удалил.

"Ждите информацию Воздушных сил. Будет больше деталей", - написал потом Ермак.

Фото: скриншот (t.me/ermaka2022)

Пока неизвестно, что именно стало причиной вспышки, однако накануне в NASA анонсировали, что этой ночью в атмосфере Земли должен сгореть спутник. Вероятно, именно это и было причиной вспышки.

Обновлено (23:46)

В Киевской ГВА заявили, что сегодня вечером, 19 апреля, в небе над столицей наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

Обновлено (23:49)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Суспільному" отметил, что в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника.

Напомним, ранее стало известно, что кафиры сегодня ударили по двум общинам Днепропетровской области , в результате чего разрушены.

Также мы писали, что в Луганской области из-за вражеских обстрелов пострадала женщина .

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КиевВоздушные силы Украины