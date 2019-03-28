Під Києвом зіштовхнулися 19 автомобілів, є постраждалі

Фото: місце події (facebook.com kiev.informator.ua)

Унаслідок масштабного ДТП постраждали троє людей

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на Бориспільському шосе у ніч на 28 березня, в якій зіткнулися 19 автомобілів, постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, о 23:15 до поліції надійшла інформація про те, що внаслідок погіршення погодних умов водії п’ятнадцяти транспортних засобів не впоралися з керуванням, однак ніхто не постраждав.

Через 30 хвилин на цій ділянці дороги зіштовхнулися автомобілі "Міцубісі" та "Фольксваген", унаслідок чого дві пасажирки, 1977 та 1991 років народження, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до медичного закладу та після огляду лікарів вони поїхали додому.

Окрім того, за кілька хвилин відбулося зіткнення "Опель" та "Хюндай". У результаті пасажирка автомобілю "Опелю" отримала тілесні ушкодження та самостійно звернулася до лікарів.

Шановні водії! Закликаємо вас бути дуже обережними - дороги покрито кригою. На відео масштабна аварія поблизу Борисполя (в бік Києва). Опубліковано Киев Оперативный Середа, 27 березня 2019 р.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, однак по прибуттю виявили лише шість автомобілей. На водіїв транспортних засобів склали протоколи за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини та механізм автопригод. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація подіям.

Раніше повідомлялося, що у Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.

РБК-Україна писало, що у Києві автомобіль патрульної поліції потрапив в аварію, унаслідок чого постраждали двоє працівників поліції.