Над Киевом силы ПВО ликвидировали 9 ракет

Украинские военные в небе Киева ликвидировали девять российских ракет, которые оккупанты сегодня, 5 декабря, выпустили во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

Сообщается, что только одна ракета не была сбита из тех, которые влетели в воздушное пространство столицы. Точная информация о сбитых воздушных целях уточняется.

Напомним, что сегодня российская армия вновь прибегла к массированному удару по территории Украины. На фоне атаки в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Кроме того ранее сообщалось, что в Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.

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