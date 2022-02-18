Під Києвом маршрутка потрапила в ДТП, постраждали семеро людей

У селі Липівка Київської області 18 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС України .

Як зазначається, в результаті події водія Renault затиснуло в автомобілі, рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту провели роботи з деблокації.

"У маршрутці знаходилися 17 пасажирів і 1 водій, з них 7 травмованих були направлені в центральну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Київській області сталася ДТП (ДСНС України)

На місце події було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.