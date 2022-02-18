Под Киевом маршрутка попала в ДТП, пострадали семь человек

В селе Липовка Киевской области 18 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины .

Как отмечается, в результате происшествия водителя Renault зажало в автомобиле, спасатели с помощью специального гидравлического инструмента провели работы по деблокации.

"В маршрутке находились 17 пассажиров и 1 водитель, из них 7 травмированных были направлены в центральную больницу", - говорится в сообщении.

Фото: в Киевской области произошло ДТП (ГСЧС Украины)

На место происшествия были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.