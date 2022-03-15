Під Києвом російські окупанти розстріляли українського вченого

У неділю, 13 березня, російські окупанти розстріляли фізика-експериментатора, замдиректора Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька. Це сталося у Ворзелі Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної академії наук України.
65-річний учені приїхав Ворзель, щоб забрати звідти свою сім'ю. Дружина і онуки через істотне погіршення обстановки виїхати встигли, а Василь затримався. Коли в селище міського типу увійшли російські війська, то він вже не зміг вибратися з Ворзеля живим.
Василь Кладько народився 12 січня 1957 року в селі Озеро Рівненської області. У 1979 році він закінчив з відзнакою фізичний факультет Чернівецького державного університету.
У 1982-1985 рр.. навчався в аспірантурі Інституту фізики напівпровідників. У 1986 році захистив кандидатську роботу, у 2000 - докторську.
У 2007 році йому присвоїли звання професора. У 2015 році Василя Петровича обрали членом-кореспондентом Національної академії наук України.
Нагадаємо, у Волновасі Донецької області російські окупанти вбили військового капелана ПЦУ Платона (Моргунова).
Раніше окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова, який пройшов полон "ЛНР". Його застрелили прямо в інвалідному візку.
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