Під Києвом російські окупанти розстріляли українського вченого

65-річний учені приїхав Ворзель, щоб забрати звідти свою сім'ю. Дружина і онуки через істотне погіршення обстановки виїхати встигли, а Василь затримався. Коли в селище міського типу увійшли російські війська, то він вже не зміг вибратися з Ворзеля живим.

Василь Кладько народився 12 січня 1957 року в селі Озеро Рівненської області. У 1979 році він закінчив з відзнакою фізичний факультет Чернівецького державного університету.

У 1982-1985 рр.. навчався в аспірантурі Інституту фізики напівпровідників. У 1986 році захистив кандидатську роботу, у 2000 - докторську.

У 2007 році йому присвоїли звання професора. У 2015 році Василя Петровича обрали членом-кореспондентом Національної академії наук України.