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Под Киевом российские оккупанты расстреляли украинского ученого

Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 13 марта, российские оккупанты расстреляли физика-экспериментатора, замдиректора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько. Это произошло в Ворзеле Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной академии наук Украины.

65-летний ученые приехал Ворзель, чтобы увезти оттуда свою семью. Жена и внуки из-за существенного ухудшения обстановки уехать успели, а Василий задержался. Когда в поселок городского типа вошли российские войска, то он уже не смог выбраться из Ворзеля живым.

Василий Кладько родился 12 января 1957 в селе Озеро Ровенской области. В 1979 году он окончил с отличием физический факультет Черновицкого государственного университета.

В 1982-1985 гг. обучался в аспирантуре Института физики полупроводников. В 1986 году защитил кандидатскую работу, в 2000 - докторскую.

В 2007 году ему присвоили звание профессора. В 2015 году Василия Петровича избрали членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

Напомним, в Волновахе Донецкой области российские оккупанты убили военного капеллана ПЦУ Платона (Моргунова).

Ранее оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова, который прошел плен "ЛНР". Его застрелили прямо в инвалидной коляске.

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Война России против УкраиныКиевская область