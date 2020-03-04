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Під Києвом внаслідок туману 10 авто потрапили в ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 11:18
Під Києвом внаслідок туману 10 авто потрапили в ДТП, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість постраждалих не уточнюється

На Одеській трасі під Києвом у зв'язку з туманом понад 10 авто потрапили в ДТП. Про це повідомляє Dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що в напрямку столиці протягом 100 метрів понад 10 авто потрапили в ДТП.

Також повідомляється про постраждалих, однак, їх кількість не уточнюється.

Під Києвом внаслідок туману 10 авто потрапили в ДТП, є постраждаліФото: ДТП під Києвом (dtp.kiev.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві сьогодні, 4 березня, очікується туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, у Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули дві людини.

Також повідомлялося, що в Дніпропетровській області вранці, 2 березня, відбулося ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті зіткнення одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

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