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Под Киевом в результате тумана 10 авто попали в ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 11:18
Под Киевом в результате тумана 10 авто попали в ДТП, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество пострадавших не уточняется

На Одесской трассе под Киевом в связи с туманом более 10 авто попали в ДТП. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

Сообщается, что в направлении столицы на протяжении 100 метров более 10 авто попали в ДТП.

Также сообщается о пострадавших, однако, их количество не уточняется.

Под Киевом в результате тумана 10 авто попали в ДТП, есть пострадавшиеФото: ДТП под Киевом (dtp.kiev.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сегодня, 4 марта, ожидается туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли два человека.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области утром, 2 марта, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, еще четыре получили травмы.

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