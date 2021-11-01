Під Києвом п'яний поліцейський скоїв смертельну ДТП: йому оголосили про підозру

Співробітник батальйону патрульної поліції міста Біла Церква (Київська область) в ніч на 28 жовтня влаштував смертельну ДТП. Правоохоронцю повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань .

За даними слідства, в ніч на 28 жовтня поліцейський на автомобілі завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали. Правоохоронець перевищив швидкість і не впорався з керуванням. В результаті машина врізалася в бетонний стовп.

У ДТП 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні ушкодження і був госпіталізований в Білоцерківську міську лікарню. Наступного дня потерпілий помер.

Поліцейського підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує до 10 років в'язниці і позбавлення права керувати автомобілями на аналогічний термін.

ДБР повідомило правоохоронцю про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Фото: поліцейському, який скоїв смертельну ДТП під Києвом, повідомили про підозру (dbr.gov.ua)