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Під Києвом п'яний поліцейський скоїв смертельну ДТП: йому оголосили про підозру

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 18:03
Під Києвом п'яний поліцейський скоїв смертельну ДТП: йому оголосили про підозру Фото: поліцейському, який скоїв смертельну ДТП під Києвом, повідомили про підозру (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітник батальйону патрульної поліції міста Біла Церква (Київська область) в ніч на 28 жовтня влаштував смертельну ДТП. Правоохоронцю повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, в ніч на 28 жовтня поліцейський на автомобілі завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали. Правоохоронець перевищив швидкість і не впорався з керуванням. В результаті машина врізалася в бетонний стовп.

У ДТП 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні ушкодження і був госпіталізований в Білоцерківську міську лікарню. Наступного дня потерпілий помер.

Поліцейського підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч.3 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує до 10 років в'язниці і позбавлення права керувати автомобілями на аналогічний термін.

ДБР повідомило правоохоронцю про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Фото: поліцейському, який скоїв смертельну ДТП під Києвом, повідомили про підозру (dbr.gov.ua)

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Біла Церква ДБР
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