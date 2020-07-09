У Дніпропетровській області в аварії постраждали 5 людей

Фото: ліквідація наслідків ДТП (dsns.gov.ua)

На перехресті зіткнулися автомобіль Hyundai та мінівен

У Дніпропетровській області сьогодні, 9 липня, сталося зіткнення автомобіля Hyundai Sonata та мінівена Volkswagen. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, аварія сталася на перехресті двох автошляхів поблизу селища Іванівка. На момент зіткнення у транспортних засобах перебувало по 3 людини.

Всіх постраждалих з травмами різного ступеню госпіталізували до Кам'янського.

Надзвичайники відключили акумулятори з автомобілів задля запобігання займання та змили залишки палива з проїжджої частини.

Нагадаємо, автомобіль врізався у стіну у Львові, в результаті чого постраждали дві людини.

Крім того, зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і BMW спричинило травмування 6 людей, серед яких більше ніж половина - діти.