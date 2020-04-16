В Одесі сталась стрілянина

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадянин Азербайджану отримав вогнепальне поранення у ногу

Вчора в Одесі близько 10:00 вечора невідомий стріляв в іноземця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.

Як повідомляється, ввечері на Кримському бульварі біля ТЦ “Сіті Центр”, невідомий чоловік почав стріляти у іноземця. У результаті чого 46 - річний громадянин Азербайджану отримав вогнепальне поранення у ногу. Сам правопорушник втік, після кількох пострілів у бік іноземця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини події та особа правопорушника встановлюються.

Нагадаємо, у Києві водій елітного автомобіля влаштував стрілянину на дорозі, постраждалих в результаті інциденту немає. Затриманим виявився житель Дарницького району, який раніше вже притягувався за хуліганство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину і поранив чотирьох спецназівців, 52-річний чоловік поводився неадекватно, розмахував зброєю і погрожував її застосувати. На місце виїхала слідчо-оперативна група.