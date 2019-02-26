Під Києвом проходить акція протесту біля будинку сина Гладковського

Напередодні програма "Наші гроші" оприлюднила розслідування щодо розкрадання коштів в оборонній сфері

Под Киевом сегодня, 26 февраля, активисты националистических организаций проводят акцию "Разворовываешь оборону Украины - отрубим руки!" под усадьбой сына первого заместителя Совета национальной безопасности и обороны Игоря Гладковского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Несколько сотен активистов зашли на территорию котеджного городка "Золотые ворота" в поселке Козин, где проживают президент Украины Петр Порошенко, его ближайшее окружение и другие чиновники.

На территории находится вооруженная охрана. На месте также присутствуют около сотни правоохранителей из полка полиции особого назначения и тактического подразделения "ТОР".

Активисты скандируют "Мародерам смерть!", "Гладковский - собака", "Гладковские - псы, подожмите хвосты!"

Фото: акция под домом Гладковского (РБК-Украина)

Игорь Гладковский и его отец - первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) оказались в центре коррупционного скандала из-за схемы обогащения на госзакупках для потребностей обороны.

Об этих фактах стало известно благодаря расследованию программы "Наши гроши", которое длилось три года.

После выхода сюжета в эфир Олег Гладковский попросил приостановить действие его полномочий на период проверки фактов, изложенных в расследовании. Его сын, который работает в оборонном госконцерне "Укроборонпром", через который якобы проходили коррупционные сделки, пообещал подать на журналистов в суд.

Позже источник в СНБО сообщил РБК-Украина, что после отстранения Олега Гладковского в Совете национальной безопасности и обороны не планируется назначать врио первого заместителя главы ведомства.

Напомним, в журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Олега Гладовского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что "Укроборонпром" и Олег Гладковский намерены судиться с журналистами.

Петр Порошенко поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.