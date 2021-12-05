Під Києвом поліцейський влаштував смертельну ДТП, загинули дві особи

Під Києвом співробітник поліції влаштували смертельну аварію, в результаті якої загинули дві особи. Він вже затриманий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Повідомляється, що вчора ввечері близько 23:00 32-річний поліцейський на своєму Volkswagen Passat в районі Нових Петрівців врізався в автомобіль "ЗАЗ-Таврія".

"В результаті аварії 23-річний пасажир, що знаходився в салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла", - йдеться в повідомленні.

Поліцейського доставили в медичний заклад для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння, на даний момент він затриманий.