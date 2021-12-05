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Під Києвом поліцейський влаштував смертельну ДТП, загинули дві особи

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Київська область, Неділя 05 грудня 2021 10:50
Під Києвом поліцейський влаштував смертельну ДТП, загинули дві особи Фото: поліцейський влаштував смертельну аварію (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Під Києвом співробітник поліції влаштували смертельну аварію, в результаті якої загинули дві особи. Він вже затриманий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Повідомляється, що вчора ввечері близько 23:00 32-річний поліцейський на своєму Volkswagen Passat в районі Нових Петрівців врізався в автомобіль "ЗАЗ-Таврія".

"В результаті аварії 23-річний пасажир, що знаходився в салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла", - йдеться в повідомленні.

Поліцейського доставили в медичний заклад для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння, на даний момент він затриманий.

Нагадаємо, раніше п'яний поліцейський у Білій Церкві влаштував смертельну аварію, в якій загинув 19-річний хлопець.

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