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Под Киевом полицейский устроил смертельное ДТП, погибли два человека

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Киевская область, Воскресенье 05 декабря 2021 10:50
Под Киевом полицейский устроил смертельное ДТП, погибли два человека Фото: полицейский устроил смертельную аварию (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Под Киевом сотрудник полиции устроили смертельную аварию, в результате которого погибли два человека. Он уже задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Сообщается, что вчера вечером около 23:00 32-летний полицейский на своем Volkswagen Passat в районе Новых Петровцев врезался в автомобиль "ЗАЗ-Таврия".

"В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.

Полицейского доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения, на данный момент он задержан.

Напомним, ранее пьяный полицейский в Белой Церкви устроил смертельную аварию, в которой погиб 19-летний парень.

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ДТП Киевская область
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