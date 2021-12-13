Під Києвом у підпільному цеху виготовляли вибухівку

Співробітники СБУ в Київській області викрили підпільний цех з виготовлення вибухівки та зброї. Там виявили вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальну зброю з глушниками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ .

Силовики встановили, що "бізнес" організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Він обладнав підпільну зброярню на території власного будинку в одному з населених пунктів поряд із Києвом.

За попередніми даними, готову продукцію він продавав у кримінальних колах, де мав зв'язки. Тому правоохоронці перевіряють, чи можливе використання вибухівки та зброї з цеху для вчинення терактів.

Співробітники СБУ також провели обшуки за місцем проживання зловмисника. Там знайшли велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин, компоненти для виготовлення саморобної вибухівки, бойові гранати, 10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками, майже 2 тисячі патронів різного калібру, комплектуючі до вогнепальної зброї, станкове та спеціалізоване обладнання. Усі ці предмети вилучили і направили на експертизу.

Фото: під Києвом викрили підпільний цех з виготовлення вибухівки та зброї (ssu.gov.ua)

Зловмиснику планують повідомити про підозру та обрати запобіжний захід. Досудове розслідування продовжується.