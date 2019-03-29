В Україні виявили ракети з РФ, проти яких діють санкції ООН

Фото: вилучене озброєння (ssu.gov.ua)

РФ використовувала українські порти, як транзитну "базу" для поставок озброєння у треті країни

СБУ блокувала міжнародний канал постачання Росією озброєнь у країни, стосовно яких діють санкції ООН. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, СБУ вилучила на території одного з українських морських портів гранатомети РПГ-7, РПГ-18 і РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні мін МОН-100 та тротилові шашки загальною вагою понад двісті кілограмів.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України, за фактом виявлення на території України місця незаконного зберігання тридцяти шести ракет 5В27Д до ЗРК С-125 "Печора", які належать ВАТ "Рособоронекспорт", оперативники СБУ вилучили арсенал зброї", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у СБУ повідомляють, що було виявлено гранати до РПГ-7, упаковки порохового заряду до ПГ-7ПМ, коробки із електродетонаторами та підривачі МВЧ-62.

Фото: вилучене озброєння (ssu.gov.ua)

"За наявною інформацією РФ використовувала українські порти, як транзитну "базу" для поставок озброєння у треті країни. З початком російської агресії цей арсенал міг бути використаний спецслужбами Росії для створення так званих "закладок" зброї на півдні України для дестабілізації ситуації в регіоні диверсійними групами, контрольованими РФ. За матеріалами СБУ тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня Україна запровадила нові санкції проти РФ. Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".