Під Києвом чиновники хотіли заволодіти елітними гектарами на 1 млрд грн

Керівництво Обухівського відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району (Київська область) хотіло заволоділи елітними гектарами на 1 мільярд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що посадовці незаконно перевели з державної у приватну власність 23 земельні ділянки загальною площею 42 гектари. Землі, які знаходяться у ландшафтному заказнику місцевого значення "оз. Конча" та відносяться до природно-заповідного фонду України, були переоформлені на фізичних осіб, пов’язаних із замовником протиправного відчуження", - повідомляє СБУ.

Відомо, що Печерським районним судом у Києві накладено арешти на 23 земельні ділянки орієнтовною оціночною вартістю 930 мільйонів гривень, що не дало зловмисникам здійснити їх перепродаж.

Наразі прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, президенту НААН вручили підозру через незаконну передачу 15 гектарів держземель. За даними слідства, у 2013-2014 роках чиновники НААН прийняли ряд рішень, в результаті яких понад 15 гектарів державних земель незаконно перейшли у приватну власність.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці грудня СБУ викрила схему мільйонних розкрадань в аграрній сфері. Чиновники присвоїли 2,3 млн гривень при угодах з використання цінних земель держустанови.