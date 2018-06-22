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Інтерв'ю

Під Києвом автомобіль в'їхав у дерево, є загиблий та постраждалі

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 12:04
Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/pol.kievregion)
Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/pol.kievregion)

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження

У Київській області в районі села Копачів автомобіль в'їхав у дерево, внаслідок чого один пасажир загинув, ще двоє постраждали. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області.

Як зазначається, за кермом автомобіля "Фольксваген Транспортер" була 30-річна жінка, вона не впоралась з керуванням, перетнула зустрічну смугу руху та зіткнулася з деревом. 

"Двоє дітей трьох та семи років знаходяться в лікарні. Їх батько від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. За кермом авто знаходилась дружина загиблого", - йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

 

#Поліція розслідує трагічну #ДТП під Києвом Двоє дітей трьох та семи років знаходяться в лікарні. Їх батько від...

Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області неподалік села Кругляківка мотоцикл в'їхав в поїзд, внаслідок чого загинули дві людини.

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Теги публікації: ДТП, полиция, Київська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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