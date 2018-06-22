Под Киевом автомобиль въехал в дерево, есть погибший и пострадавшие

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство

В Киевской области в районе села Копачев автомобиль въехал в дерево, в результате чего один пассажир погиб, еще двое пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, за рулем автомобиля "Фольксваген Транспортер" была 30-летняя женщина, она не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом.

"Двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте. За рулем авто находилась жена погибшего", - говорится в сообщении.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

#Полиция расследует трагическую #ДТП под Киевом Двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец... Опубликовано Главное управление Национальной полиции в Киевской области 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области возле села Кругляковка мотоцикл въехал в поезд, в результате чего погибли два человека.