ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Дніпропетровській області через касетний снаряд підірвався цивільний

Новость на русском →
Неділя 10 квітня 2022 17:57
В Дніпропетровській області через касетний снаряд підірвався цивільний Фото: в Дніпропетровській області через касетний снаряд підірвався цивільний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Синельниківському районі Дніпропетровської області загинув цивільний. Чоловік підібрав у руки касетний снаряд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

За словами голови Дніпропетровської ОДА, цивільний загинув через те, що підібрав у руки касетний боєприпас.

Резніченко додав, що це вже четверта смерть в області через такі снаряди.

"Я уже просив і ще раз прошу. Будь ласка, не беріть у руки підозрілі знахідки, не несіть їх додому. Це небезпечно. Покличте фахівців, і вони допоможуть", - пише Резніченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли аеропорт у Дніпрі. Інфраструктура поруч із летовищем теж виведена з ладу. Відомо про постраждалих.

Війна Росії проти України триває сорок шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Дніпропетровська область
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну