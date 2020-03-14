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У киевлянина, который контактировал с умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили

Новости » Общество     14.03.2020 - 17:14
У киевлянина, который контактировал с умершей в Радомышле, коронавирус не обнаружили
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тест показал отрицательный результат

У киевлянина, контактировал с умершей от коронавируса украинкой в Радомышле, не нашли заболевания. Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на странице в Facebook.

По его данным, киевлянин 13 марта был доставлен в Александровскую больницу Киева. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"13 марта мужчину доставили в Александровскую больницу г. Киева с подозрением на инфицирование коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Сейчас пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы, до получения вторых результатов анализов", - сказал Чечеткин.

Чечеткин также сообщил, что в общежитии медицинской академии по ул. Дашавская в Соломянском районе, где жил киевлянин, провели дезинфекцию.

"Мероприятия проводились в связи с проживанием в данном общежитии мужчины 2001 года рождения, который в период с 05 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавируаса гражданки в г. Радомышль", - написал он.

Напомним, по состоянию на 13:00 14 марта в Украине зарегистрированы и лабораторно подтверждены случаи COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный) случай.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый смертельный случай от коронавируса. В Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. У нее подтвердили коронавирус 12 марта, она находилась в тяжелом состоянии.

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