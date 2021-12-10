Кияни у грудні отримають нові платіжки за тепло: що зміниться

Як зазначається в повідомленні, нововведення про плату за абонентське обслуговування передбачено законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то відтепер це включено до плати за абонентське обслуговування.

Абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов’язані із розподілом та адмініструванням послуг. Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири - 30,95 грн за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 грн за послугу з постачання гарячої води.

Для будинків, що обладнані приладами обліку, в платіжках клієнтів також будуть відображатися такі складові споживання теплової енергії як функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. Їх виокремлюватимуть із загального обсягу теплової енергії, спожитої будинком.

Крім того, у частини клієнтів з’явиться рядок з мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показання, або передають такі, що близькі чи дорівнюють нулю. Новий рядок відображає мінімальну частку середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії будинком.

Платіжки за листопад клієнти "Київтеплоенерго" отримають у грудні. Як і в попередньому місяці, тарифи в опалювальному сезоні 2021/2022 на опалення лишаються незмінними. Вартість 1 Гкал тепла становить 1654,41 грн (з ПДВ), зазначили в прес-службі.