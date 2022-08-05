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Киянам вказали на важливий нюанс у платіжках за воду: що робити тим, хто виїхав

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Київ, П'ятниця 05 серпня 2022 16:54
Киянам вказали на важливий нюанс у платіжках за воду: що робити тим, хто виїхав Фото: киян заклилали вчасно надавати показники на воду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Києва повинні до кінця місяця надати показання лічильників гарячої і холодної води. Тим, хто виїхав зі столиці, також будуть нараховуватися платіжки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міськради.

Кияни можуть надати показання лічильників з 5 числа і до останнього дня місяця. Це повинні робити і ті жителі столиці, які мають бойлери, навіть якщо дані не змінюються.

Це потрібно для того, щоб комунальники могли коректно нараховувати платіжки за тепло, гаряче та централізоване водопостачання.

Що робити тим, хто виїхав?

Жителям столиці, які вимушено покинули місто, будуть нараховувати платіжки навіть без показань лічильників. Це будуть робити на підставі даних попередніх періодів, за середнім обсягом.

Після того, як споживачі нададуть коректні показники, комунальники зроблять перерахунок.

Як передати показники?

Передати дані лічильників та отримати консультацію в "Центрі комунального сервісу" можна декількома способами:

  • в особистому кабінеті;
  • (044) 247-40-40 - для консультацій і передачі показань;
  • 0 800 404 407 - безкоштовна телефонна лінія для передачі показань лічильників із мобільного;
  • 10 стаціонарних номерів телефонів та інші дистанційні канали комунікації за посиланням.

Нагадаємо, що в Україні заморозили тарифи на газ, тепло і гарячу воду на час війни.

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