У більшості областей України завтра очікується сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лише у південних областях йтимуть дощі

В Україні у всіх, крім південних областей, синоптики прогнозують завтра, 26 січня, невеликий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, на Закарпатті та Прикарпатті помірний сніг, у центральних та східних областях вдень невеликий мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі 5-10°, у північних, Полтавській та Харківській областях до 14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Крім того, у південній частині очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, подекуди туман; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла (в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°).

На дорогах країни, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

РБК-Україна повідомляло, що у Києві 26-27 січня очікується снігопад.

Як писав Styler, вихідні в Україні будуть з потеплінням і опадами. У неділю очікується черговий циклон, який накриє Україну дощем і сильним вітром. Незважаючи на потепління, опади можуть бути досить сильними.