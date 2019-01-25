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У Києві на вихідних очікується снігопад

Новини » Суспільство    25.01.2019 - 14:35
У Києві на вихідних очікується снігопад
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Приріст снігового покриву складе 8-10 см

У Києві 26-27 січня очікується снігопад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

В Українському гідрометцентрі повідомили, що в суботу, 26 січня, в Києві хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від -10 до -12 градусів, вдень від -1 до -3.

Вночі та вранці 27 січня - значний сніг, приріст снігового покриву складе 8-10 см, на дорогах ожеледиця (рівень небезпеки - "жовтий").

У КМДА закликали киян за можливості утриматися від поїздок на власних автомобілях і віддати перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, 25 січня 2019 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -5. У столиці України 25 січня хмарно, очікується невеликий сніг, вдень від -3 до -5, вночі від -6 до -8, вітер східний, 7-12 м/с.

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