Синоптики попередили про погіршення погодніх умов в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У центральних та північних областях 27 січня очікуються значні снігопади

В центральних та північних областях України 27 січня очікується погіршення погодніх умов унаслідок сильних снігопадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичаних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, за даними Укргідрометцентру, 27 січня вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, вдень у Полтавській, Сумській та Харківській областях значний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, в Україні у всіх, крім південних областей, синоптики прогнозують завтра, 26 січня, невеликий сніг.

Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті очікується помірний сніг, у центральних та східних областях вдень невеликий мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; температура вночі 5-10°, у північних, Полтавській та Харківській областях до 14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві 26-27 січня очікується снігопад.