У Києві через влучання снаряду загорівся приватний будинок

У Києві внаслідок влучання ворожого снаряду, сталось загоряння у приватному житловому будинку Києва. За попередніми даними постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

У Києві через влучання снаряду загорівся будинок (facebook.com/DSNSKyiv)

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Пожежу рятувальники ліквідували о 13:41. Зазначається, що було залучено 3 одиниці пожежної техніки та 15 людей особового складу.

Одразу після дзвінка на місце події негайно прибули вогнеборці. Рятувальники встановили, що сталося загоряння покрівлі внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок.

У ДСНС 24 березня о 12:43 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на Оболоні внаслідок обстрілу загорілася вантажівка та дві будівлі.

Також ми писали, що під Києвом після обстрілу згорів продовольчий склад, збитки.

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