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Киян попередили про зміну руху транспорту в суботу: схеми об'їзду

Автор: Андрій Василюк

Завтра, 5 червня, через масові заходи в кількох районах Києва відбудуться зміни в роботі наземного громадського транспорту. Завтра в столиці відбудеться " Всеукраїнський велодень" та концерт "Зірки світової опери".

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Із 09:00 до 18:00 у Києві проходитиме "Всеукраїнський велодень в Києві". Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа - вул. Володимирська - вул. Богдана Хмельницького - вул. Хрещатик - Володимирський узвіз - Поштова площа - вул. Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вул. Набережно-Рибальська - Північний міст - вул. Труханівська - парк "Муромець".

Із 09:30 год до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30 год) рух тролейбусів та автобусів у звичайному режимі руху буде організовано:

  • тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
  • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст.м. "Дарниця" до вул. Милославської;
  • тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст.м. "Почайна";
  • автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;
  • автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі - вул. Почайнинська - вул. Іллінська - вул. Волоська - вул. Григорія Сковороди - вул. Межигірська - вул. Новокостянтинівська - просп. Степана Бандери - Північний міст, далі - за діючим маршрутом;

Рух автобусів у режимі маршрутного таксі:

  • № 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);
  • № 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).

Також цього дня з 19:30 до 21:30 год на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт "Зірки світової опери".

Рух тролейбусів буде організовано:

  • тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук’янівська";
  • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, 2 червня в Києві зупинили рух швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. Очікується, що трамваї не будуть ходити до залізничного вокзалу до 15 серпня.

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