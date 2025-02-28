В Киеве уволят фигурантов "земельного дела"

"Отмечу по резонансному "земельному делу": город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и способствует следствию", - написал он.

Кличко сообщил, что также будут уволены заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов, заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта.

"Депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия. В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация", - заявил Кличко.

Земельное дело

Ранее сообщалось, что заместитель председателя КГГА Петр Оленич является фигурантом мелкого "земельного дела" на 11,6 млн гривен.

В начале февраля украинские правоохранители объявили, что они разоблачили коррупционную схему в Киевском городском совете. Утверждалось, что в ней участвовали действующие и бывшие депутаты горсовета.

По информации источников РБК-Украина, фигурантами были заместитель главы КГГА Петр Оленич, депутаты Киевского горсовета, в частности, глава комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко. При этом организатором был экс-депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий.

Они могли незаконным путем завладеть земельными участками в Киеве.

Суд уже избрал меру пресечения Петру Оленичу в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 15 млн гривен. При этом Дениса Комарницкого объявили в розыск.