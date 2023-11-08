В Киеве остановился фуникулер: в чем причина

Фуникулер в Киеве утром 8 ноября остановился. Причиной тому стал технический сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
"В Киеве по техническим причинам временно приостановлена работа фуникулера", - говорится в сообщении.
За изменениями движения общественного транспорта в столице можно следить в Telegram-канале Зміни руху Київпастранс.
Киевский фуникулер
Фуникулёр в столице соединяет исторический Верхний город и Подол в Киеве. Имеет всего две станции. Фуникулер в столице был открыт в мае 1906 года.
Киевский фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. После освобождения Киевской области его закрыли на ремонт. Фуникулер возобновил полноценную работу в октябре 2022 года.
Напомним, киевские власти планируют в несколько раз повысить стоимость проезда в общественном транспорте уже в ближайшее время.
Кроме того, в столице запустили удобную оплату штрафов за проезд без билета - онлайн в несколько кликов. Также в Киеве вернули плату за парковку автомобилей. Это можно сделать через приложение "Киев Цифровой".
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