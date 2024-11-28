В Киеве снова запустят трамвай до "Героев Днепра": схема движения

Читайте также, в Киеве появятся два новых маршрута автобусов. С 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов. Оба будут двигаться через Подольский мост.

Автобусы этих маршрутов будут работать в режиме исследования пассажиропотока. В частности, маршруты №110 будут двигаться от ул. Милославской в ст. м. "Площадь Украинских Героев" и № 112 - от ул. Ивана Микитенко в ст. м. "Лукьяновская".

Раньше мы писали, что на общественном транспорте Киева просят установить таблички с маршрутами. На сайте Киевского городского совета опубликована электронная петиция, которая предлагает установить на общественном транспорте столицы таблички с маршрутами движения.

По состоянию на 15.50 25 ноября электронная петиция набрала 35 подписей (из 6 000 необходимых). Однако до конца сбора подписей осталось 59 дней.