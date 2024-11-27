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В Киеве появятся два новых маршрута автобусов: что известно

Киев, Среда 27 ноября 2024 14:20
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В Киеве появятся два новых маршрута автобусов: что известно Фото: с 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов. Оба будут двигаться через Подольский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"С 1 декабря с Троещины и Воскресенки через Подольский мостовой переход будут курсировать автобусы двух новых маршрутов - №№ 110, 112", - говорится в сообщении.

Автобусы этих маршрутов будут работать в режиме исследования пассажиропотока. В частности, маршруты № 110 будут двигаться от ул. Милославской до ст. м. "Площадь Украинских Героев" и № 112 - от ул. Ивана Микитенко до ст. м. "Лукьяновская".

Как отмечается, маршрут № 110 дублирует схему движения автобусного маршрута № 61, поэтому работа последнего будет приостановлена.

С 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов через Подольский мост (kyivcity.gov.ua)

В Киеве заработает Подольский мост

С 1 декабря в Киеве разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта по Подольскому мосту через Днепр. Такое решение поддержал Совет обороны Киева.

Напомним, в 2020 году Киеве из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода.

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