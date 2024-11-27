В Киеве появятся два новых маршрута автобусов: что известно
С 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов. Оба будут двигаться через Подольский мост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
"С 1 декабря с Троещины и Воскресенки через Подольский мостовой переход будут курсировать автобусы двух новых маршрутов - №№ 110, 112", - говорится в сообщении.
Автобусы этих маршрутов будут работать в режиме исследования пассажиропотока. В частности, маршруты № 110 будут двигаться от ул. Милославской до ст. м. "Площадь Украинских Героев" и № 112 - от ул. Ивана Микитенко до ст. м. "Лукьяновская".
Как отмечается, маршрут № 110 дублирует схему движения автобусного маршрута № 61, поэтому работа последнего будет приостановлена.
С 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов через Подольский мост (kyivcity.gov.ua)
В Киеве заработает Подольский мост
С 1 декабря в Киеве разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта по Подольскому мосту через Днепр. Такое решение поддержал Совет обороны Киева.
Напомним, в 2020 году Киеве из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода.
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