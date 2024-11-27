В Киеве появятся два новых маршрута автобусов: что известно

С 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов. Оба будут двигаться через Подольский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"С 1 декабря с Троещины и Воскресенки через Подольский мостовой переход будут курсировать автобусы двух новых маршрутов - №№ 110, 112", - говорится в сообщении.

Автобусы этих маршрутов будут работать в режиме исследования пассажиропотока. В частности, маршруты № 110 будут двигаться от ул. Милославской до ст. м. "Площадь Украинских Героев" и № 112 - от ул. Ивана Микитенко до ст. м. "Лукьяновская".

Как отмечается, маршрут № 110 дублирует схему движения автобусного маршрута № 61, поэтому работа последнего будет приостановлена.

С 1 декабря в Киеве появятся два новых маршрута автобусов через Подольский мост (kyivcity.gov.ua)