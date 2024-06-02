В Киеве остановили фуникулер

"Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго". Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

2 июня с 9:00 в Украине ввели экстренные отключения света из-за тяжелой ситуации в энергосистеме.

Обычные графики не действуют. Ограничения не распространяются только на три региона - Волынская, Закарпатская и Львовская области.

По всей видимости, ситуация с энергоснабжением резко ухудшилась, поскольку еще вчера в "Укрэнерго" сообщали о лимитах в ночные и вечерние часы 2 июня.

Добавим, что в Киеве фуникулер останавливают не впервые. Такая же ситуация наблюдалась и 27 мая.