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В Киеве остановили фуникулер

Фото: фуникулер в Киеве (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталия Гурковская

2 июня в Киеве остановили фуникулер. Причина связана с отсутствием напряжения, вероятно, вызванного экстренными отключениями света практически по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпасстранс".

"Движение фуникулера остановлено из-за отсутствия напряжения со стороны "Киевэнерго". Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

2 июня с 9:00 в Украине ввели экстренные отключения света из-за тяжелой ситуации в энергосистеме.

Обычные графики не действуют. Ограничения не распространяются только на три региона - Волынская, Закарпатская и Львовская области.

По всей видимости, ситуация с энергоснабжением резко ухудшилась, поскольку еще вчера в "Укрэнерго" сообщали о лимитах в ночные и вечерние часы 2 июня.

Добавим, что в Киеве фуникулер останавливают не впервые. Такая же ситуация наблюдалась и 27 мая.

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КиевОтключение света