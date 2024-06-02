В Украине ввели экстренные отключения света 2 июня

2 июня из-за тяжелой ситуации в энергосистеме Украины ввели экстренные отключения света. Они не действуют только в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК, облэнерго, Facebook гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, "Укрэнерго".

"Экстренные отключения: Киев, Киевская область, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина", - говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетики отмечают, что, к сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается.

"Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавили они.

Кроме того, по данным облэнерго, на территории Сумской области введены графики аварийных отключений (ГАО). Такая же ситуация и в Николаевской, и в Черниговской областях. В последней аварийно отключены 42 339 абонентов.

Также к списку областей, где введены аварийные отключения, добавились Полтавская, Черкасская области.

Экстренные ограничения введены по всей стране, кроме трех областей

Как рассказал гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко, экстренные отключения введены по всей стране, а графики не действуют.

При этом в "Укрэнерго" уточнили, что с 9:00 в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме Волыни, Закарпатья и Львовской области действуют аварийные отключения.

Ситуация со светом в Украине

1 июня Россия снова нанесла массированный комбинированный удар по энергетике Украины, под ударом находились энергообъекты в пяти регионах страны, в том числе ТЭС и две гидроэлектростанции.

Вечером, 1 июня, в "Укрэнерго" отмечали, что для бытовых и промышленных потребителей во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00. Но, очевидно, ситуация усугубил