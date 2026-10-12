RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

В Киеве возросло число погибших из-за удара РФ по высотке: фото последствий

21:40 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Россия ударила по жилому дому в Киеве (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Российские оккупанты атаковали 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дарницкой районной госадминистрации Александра Ковтунова в Telegram.

"Повреждены несколько жилых домов, сгорело 9 автомобилей. 8 человек травмированы, к сожалению, двое погибших", - отметил он.

Ковтунов добавил, что выбитые окна планируют закрыть пленкой до ночи. Пленку можно будет получить на первом этаже дома на Днепровской набережной, 23-Б.

При этом завтра утром по адресу Днепровская набережная 18 Б будет работать штаб, где можно будет оформить материальную помощь и получить консультации по "єВідновленню".

Удар по Киеву

Напомним, сегодня, 12 октября, вечером российские оккупанты атаковали Киев реактивным беспилотником.

Дрон атаковал 25-этажку в Дарницком районе Киева. Также в сети появились фото, на которых можно заметить, что под домом после атаки начался пожар.

Стоит заметить, что Россия не прекращает терроризировать Киев своими реактивными беспилотниками. И, хоть украинским защитникам и удается сбивать такие цели, часть из них все же долетает до столицы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна в УкраинеАтака дронов