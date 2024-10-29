В Киеве выросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

"Три пострадавших в Соломенском районе. Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте", - рассказал киевский городской голова.

Он добавил, что пожар был оперативно ликвидирован.

Кроме того, передал мэр столицы, в результате падения обломков российского была повреждена газовая магистраль.

По его словам, специалисты отключили подачу газа.

Но позже Кличко уточнил, что по обновленным данным, сейчас уже четверо пострадавших в Соломенском районе столицы.

"Одного госпитализировали, трое получили помощь медиков на месте", - добавил мэр.

"Шахедная" атака на Киев

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине для воздушной атаки. Столица также стала целью неприятеля при этом дроновом ударе.

Так, около половины пятого часа рана в Киеве были слышны взрывы, в городе велась работа ПВО из-за атаки врага с применением "Шахедов".

Впоследствии стало известно о падении обломков российских БПЛА в Соломенском и Святошинском районах столицы. Сообщалось о пожарах и появились данные о пострадавших.