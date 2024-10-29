RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве выросло количество пострадавших, повреждена газовая магистраль

Фото: в Киеве уточнили последствия падения обломков БПЛА врага (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве после дроновой атаки этой ночью и падения обломков беспилотника врага количество пострадавших возросло до четырех человек. Все они были травмированы в Соломенском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"Три пострадавших в Соломенском районе. Одного госпитализировали, двоим медики оказали помощь на месте", - рассказал киевский городской голова.

Он добавил, что пожар был оперативно ликвидирован.

Кроме того, передал мэр столицы, в результате падения обломков российского была повреждена газовая магистраль.

По его словам, специалисты отключили подачу газа.

Но позже Кличко уточнил, что по обновленным данным, сейчас уже четверо пострадавших в Соломенском районе столицы.

"Одного госпитализировали, трое получили помощь медиков на месте", - добавил мэр.

"Шахедная" атака на Киев

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине для воздушной атаки. Столица также стала целью неприятеля при этом дроновом ударе.

Так, около половины пятого часа рана в Киеве были слышны взрывы, в городе велась работа ПВО из-за атаки врага с применением "Шахедов".

Впоследствии стало известно о падении обломков российских БПЛА в Соломенском и Святошинском районах столицы. Сообщалось о пожарах и появились данные о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожарАтака дронов