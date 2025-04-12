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В Киеве возросло количество пострадавших после утренней атаки дронов

Киев, Суббота 12 апреля 2025 09:17
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В Киеве возросло количество пострадавших после утренней атаки дронов Фото: в Киеве три человека пострадали из-за атаки дронов 12 апреля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 12 апреля россияне атаковали Киев дронами. Количество пострадавших возросло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью, в Святошинском районе столицы трое пострадавших.

"Одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте", - отметил мэр.

Атака дронов РФ на Киев

Около 4:30 российские оккупанты атаковали Киев дронами. В столице раздавались взрывы, работала ПВО. В результате атаки загорелись здания.

Позже стало известно, что, в частности, в Святошинском районе пылали нежилые помещения, а в Дарницком горел частный дом. К тому же в Святошинском районе из-за атаки дронов пострадали два человека.

Добавим, что российские ударные беспилотники атаковали Харьков. В городе прозвучала серия мощных взрывов. В Харькове из-за обстрела РФ пострадал один человек.

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