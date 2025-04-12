В Киеве возросло количество пострадавших после утренней атаки дронов
Утром 12 апреля россияне атаковали Киев дронами. Количество пострадавших возросло.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По данным медиков, в результате вражеской атаки этой ночью, в Святошинском районе столицы трое пострадавших.
"Одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте", - отметил мэр.
Атака дронов РФ на Киев
Около 4:30 российские оккупанты атаковали Киев дронами. В столице раздавались взрывы, работала ПВО. В результате атаки загорелись здания.
Позже стало известно, что, в частности, в Святошинском районе пылали нежилые помещения, а в Дарницком горел частный дом. К тому же в Святошинском районе из-за атаки дронов пострадали два человека.
Добавим, что российские ударные беспилотники атаковали Харьков. В городе прозвучала серия мощных взрывов. В Харькове из-за обстрела РФ пострадал один человек.
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