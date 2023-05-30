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В Киеве возросло количество пострадавших из-за ночной атаки

Фото: в Киеве возросло количество пострадавших из-за ночной атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в Киеве из-за ночной атаки дронов возросло. По предварительным данным, ранения получили 11 человек, часть из них госпитализирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, в результате сегодняшней атаки пострадали 11 человек. Из них 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, еще 5 госпитализированы. Сейчас в больницах находятся три человека.

Кроме того, из-за российской атаки есть жертва. В результате инцидента погибла 33-летняя женщина. По словам мэра, она вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны.

Кличко добавил, что из поврежденной многоэтажки, куда упали обломки дрона, были эвакуированы 20 жителей. Сейчас комиссия осматривает повреждения.

При этом в комментарии изданию "Радио Свобода" мэр Киева сообщил о 12 травмированных.

Ночная атака на Киев

В ночь на 30 мая Россия выпустила по Украине 31 дрон-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 29 беспилотников. Почти все дроны были сбиты в районе столицы и в небе над Киевом.

Однако обломки сбитых российских дронов упали в разных районах столицы. В частности, обломки рухнули на крышу многоэтажки в Голосеевском районе Киева. В результате атаки повреждены два этажа, а власти сообщили о погибшем.

Ранее полиция заявляла, что в Киеве из-за ночной атаки пострадали 9 человек, также получили ранения четверо жителей Киевской области.

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