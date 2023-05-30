ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В полиции назвали число пострадавших и жертв из-за ночной атаки на Киев и область

Новина українською →
Киев, Вторник 30 мая 2023 10:15
В полиции назвали число пострадавших и жертв из-за ночной атаки на Киев и область Фото: в полиции назвали число пострадавших и жертв из-за ночной атаки на Киев и область (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Во время очередной массированной атаки дронов на Киев и область 13 человек получили ранения, еще одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы полиции Киева Иван Выговского.

Так, по его словам, в Киеве ранены девять человек.

"33-летняя женщина погибла", - констатировал глава полиции.

Что касается Киевской области, ранения получили 4 человека. Также повреждены 16 объектов - гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Атака на Киев и область 30 мая

Ночью на вторник, 30 мая, российские оккупанты снова выпустили "рой" дронов-камикадзе на Киев. Часть из них, около 20 вражеских БПЛА, удалось сбить на подлете к столице. Из-за атаки на Киев изначально сообщали об одном погибшем и 4 раненых.

При этом, за данными КГВА, все пострадавшие, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе города, где обломки попали в многоэтажный дом.

За ночь в общей сложности ПВО сбила 29 российских дронов из 31 Shahed-136/131, принимавших участие в этой атаке

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Дроны, эвакуация и план "Тайфун": что известно об атаке на Москву и область
Дроны, эвакуация и план "Тайфун": что известно об атаке на Москву и область
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром